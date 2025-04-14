Муравьеву отчислили из академии Плющенко за нарушения тренировочного процесса, битье льда и хамство в адрес тренеров («Р-Спорт»)
18-летняя фигуристка покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в которой тренировалась с 2020 года. В соцсетях академии пояснили, что это произошло по инициативе Плющенко.
Муравьева написала заявление на имя Плющенко с формулировкой «Прошу отчислить меня по причине того, что я не соответствую требованиям тренерского состава».
«В четверг прошел последний тренировочный день Софьи в академии. Отмечается, что ее выгнали с ледовой тренировки за систематические нарушения тренировочного процесса, наблюдавшееся в течение длительного времени, срывы тренировок, хамство в адрес тренеров и битье льда.
Тренерский штаб академии пытался урегулировать вопрос до конца, но Евгений Викторович был настолько зол, что процесс переговоров был сорван», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
Академия Плющенко: «Софья Муравьева больше не представляет наш клуб. Договор расторгается без каких-либо взысканий со спортсмена»
«Прошу отчислить меня по причине того, что я не соответствую требованиям тренерского состава». Заявление Софьи Муравьевой в академию Плющенко
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