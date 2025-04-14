Муравьеву отчислили из академии Плющенко за нарушения тренировочного процесса, битье льда и хамство в адрес тренеров («Р-Спорт»)

Стали известны причины ухода Софьи Муравьевой из «Ангелов Плющенко».

18-летняя фигуристка покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко , в которой тренировалась с 2020 года. В соцсетях академии пояснили, что это произошло по инициативе Плющенко.

Муравьева написала заявление на имя Плющенко с формулировкой «Прошу отчислить меня по причине того, что я не соответствую требованиям тренерского состава».

«В четверг прошел последний тренировочный день Софьи в академии. Отмечается, что ее выгнали с ледовой тренировки за систематические нарушения тренировочного процесса, наблюдавшееся в течение длительного времени, срывы тренировок, хамство в адрес тренеров и битье льда.

Тренерский штаб академии пытался урегулировать вопрос до конца, но Евгений Викторович был настолько зол, что процесс переговоров был сорван», – сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Академия Плющенко: «Софья Муравьева больше не представляет наш клуб. Договор расторгается без каких-либо взысканий со спортсмена»

«Прошу отчислить меня по причине того, что я не соответствую требованиям тренерского состава». Заявление Софьи Муравьевой в академию Плющенко