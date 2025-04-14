Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи, которые стремятся заниматься спортом
С таким поручением президент России обратился к министру спорта Михаилу Дегтяреву.
«Нужно продолжить поддержку различных спортивных федераций, оказывать им всяческую помощь, поддерживать их. Прошу вас это делать и как министра, и как председателя национального олимпийского комитета.
При этом мы все должны исходить из того, что спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными коммерческими организациями.
Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на российские семьи, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом.
Нужно много над чем работать. Я помню все ваши предложения и прошу просто уделить этому должное внимание и довести эту работу до логического завершения», – сказал Владимир Путин Дегтяреву на совещании с правительством.
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