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Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи, которые стремятся заниматься спортом

Путин призвал снизить финансовую нагрузку на семьи, желающие заниматься спортом.

С таким поручением президент России обратился к министру спорта Михаилу Дегтяреву. 

«Нужно продолжить поддержку различных спортивных федераций, оказывать им всяческую помощь, поддерживать их. Прошу вас это делать и как министра, и как председателя национального олимпийского комитета. 

При этом мы все должны исходить из того, что спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными коммерческими организациями.

Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на российские семьи, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом.

Нужно много над чем работать. Я помню все ваши предложения и прошу просто уделить этому должное внимание и довести эту работу до логического завершения», – сказал Владимир Путин Дегтяреву на совещании с правительством. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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ТАСС
logoМихаил Дегтярев
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logoВладимир Путин
массовый спорт
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