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  • «Звездная болезнь, корона гигантская. Хамила тренерам, била лед с истериками. И друзей у нее не было». Администратор соцсетей «Ангелов Плющенко» о Муравьевой
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«Звездная болезнь, корона гигантская. Хамила тренерам, била лед с истериками. И друзей у нее не было». Администратор соцсетей «Ангелов Плющенко» о Муравьевой

Администратор соцсетей академии Плющенко резко высказалась о Муравьевой.

Фигуристка Софья Муравьева покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в которой тренировалась с 2020 года. В соцсетях академии сообщили, что это произошло по инициативе Плющенко.

«Никогда такое не выкладывала. Но как говорится, о наболевшем. Удивительное не сегодня случилось, а продолжается уже как два сезона.

Что Софья Муравьева, что ее мама вели и ведут себя, как будто они стали по меньшей мере двукратными олимпийскими чемпионками и одновременно звездами балета Большого театра.

Я веду официальные соцсети «Ангелов Плющенко» уже 8 лет. И ни один родитель мне не запрещал выставлять своих детей, только у них всегда были претензии. Потом и вовсе запретили. Хотя кроме поддержки в адрес Сони и восторгов никогда ничего не писала. Но я реально обожала ее катание. Восхищалась. И не раз это отмечала. И ей лично говорила. И окружающим.

После главных партий в шоу с Великим Евгением Плющенко пару лет назад, звездной болезнью заболели и мама и дочь... Сколько с ней Плющенко работал, Артем Значков спину сорвал – таскал ее на удочке. Дмитрий Михайлов: лед заливали – а он все выкатывал, пока не стал плохим для нее. С Сергеем Алексеевым перестала даже здороваться. Про себя вообще молчу. Ни Соня, ни мама уже два года не здороваются.

Рэм – тренер по ОФП – с ней в зале часами – и все ей не так, носились всем штабом с ней. Лучшие апартаменты, лучшие костюмы для шоу! Отдельная раздевалка на шоу. Она еще условия им по шоу ставила и истерики закатывала.

А когда мешать уже ей стала Трусова, и эти бесконечные истерики продолжились на льду, когда Саша на льду готовилась к контрольным прокатам, она перешла в другую группу к Евгению.

Все-таки адское терпение у Евгения Плющенко и его команды.

Я была 10 апреля на тренировке, когда Евгений ее в очередной раз выгнал – тот случай, что уже даже у него лопнуло терпение. Удивительно неблагодарные люди, 5 лет все блага имели и даже тренеров не поблагодарили.

Звездная болезнь, корона гигантская на голове. И я это ответственно заявляю.

Яна Рудковская все углы сглаживала, тоже, конечно, человек с адским терпением. Соня позволяла себе хамить тренерам, систематически опаздывала на тренировки, живя в 30 метрах от академии, бить лед с истериками. 

У нее полностью отсутствует уважение к старшим, к тренерам. И еще. У нее не было друзей в академии Плющенко.

Очень надеюсь, что новая школа вернет Софью в то время, когда мы ее знали совсем другой. Она реально была другой...» – написала Ирина, администратор соцсетей академии Плющенко, в своем инстаграме. 

«Битье льда и хамство тренерам». Так Плющенко расстался с главной ученицей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница администратора соцсетей «Ангелов Плющенко»
logoсборная России
logoСофья Муравьева
logoЕвгений Плющенко
женское катание
logoАкадемия Плющенко
logoЯна Рудковская
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