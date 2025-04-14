Дегтярев об Играх-2028 в Лос-Анджелесе: «Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном»
Дегтярев оценил вероятность полноценного участия сборной России в Олимпиаде-2028.
Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.
«Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 2028-м году летом», – заявил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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