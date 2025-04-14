Защитник «Химок» Филин: «Мы устали не получать зарплату, семьи, дети и родители спрашивают. Деньги нужны – не в советское время живем, где у всех все одинаково»

Александр Филин признался, что игроки «Химок» устали от задержек зарплаты.

– Артига говорит, что футболисты устали ждать, намекая на финансовые проблемы.

– Мы устали не получать зарплату, тяжело об этом не думать. Семьи, дети и родители об этом спрашивают. Для современной жизни нужны деньги – мы не в советское время живем, где у всех все одинаково.

– Вокруг «Химок» всегда появляются странные новости – кто-то якобы подрался на тренировке, зарплату не платят, много других громких инфоповодов. Вы можете ответить, зачем нужны «Химки» в РПЛ?

– Хороший вопрос. Ну, как… Для футбола нужны. Возможно, какой-то мальчишка посмотрит на нас и захочет в футбол играть. Нам надо работать во всех направлениях – с болельщиками в том числе.

Я провел в клубе 140 игр и всей душой болею за эту команду, хочу, чтобы все было здесь хорошо. Что зависит от меня, я делаю на сто процентов. Финансами я не занимаюсь, как и работой с болельщиками.

Нынешние «Химки » нужны в РПЛ – если появится кто-то более достойный на наше место, значит, нас заменят, – сказал 28-летний защитник «Химок».