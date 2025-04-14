Ротенберг останется главным тренером СКА. Вероятность изменений в клубе близка к нулю (Артур Хайруллин)

Роман Ротенберг останется главным тренером СКА.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, вероятность глобальных изменений в клубе близка к нулю.

Ранее совет директоров петербургского клуба, на котором должны были заслушать доклад Ротенберга об итогах сезона, перенесли на 28 мая.

В регулярном чемпионате СКА занял седьмое место в Западной конференции и впервые за 15 лет вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию московскому «Динамо» (2-4).

Под руководством Ротенберга команда дважды уступала в финале Запада (2022, 2023), а в прошлом году закончила выступление в плей-офф во втором раунде.

Ротенберг о матче КХЛ и НХЛ в Петербурге: «Готовы сыграть в любом формате. СКА постоянно контактирует с командами НХЛ – недавно общались с «Монреалем» и «Каролиной»