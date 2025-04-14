Самсонов о нецензурных высказываниях: «Я был злой после неудачного проката. Хочу извиниться перед всеми, в будущем постараюсь держать рот закрытым»
Фигурист Даниил Самсонов извинился за нецензурные высказывания.
После шоу Этери Тутберидзе в Москве фигурист сказал: «Больше, #####, на это ###### шоу ни разу не выйду. ####### [надоело], #####, что я всех подменяю». Слова Самсонова попали на видео Sport24 с интервью Елизаветы Туктамышевой.
«Я хочу извиниться в первую очередь перед СМИ, Лизой Туктамышевой, которая в этот момент давала интервью, перед болельщиками и людьми за то, что не сдержал свои эмоции.
Я был очень злой после неудачного проката программы и поэтому проговорился в микст‑зоне. Хочу извиниться перед всеми. В будущем постараюсь держать свой рот закрытым», – сказал Самсонов.
Журналист Константин Лесик: «Хотел бы принести извинения Самсонову, что видео с шоу в Москве оказалось в сети»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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