НХЛ. «Коламбус» одолел «Юту», «Колорадо» разгромил «Сент-Луис», «Даллас» победил «Ванкувер»
«Коламбус» в гостях одолел «Юту» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Баффало» обыграл «Нэшвилл» (4:3), «Даллас» победил «Ванкувер» (5:3), «Колорадо» разгромил «Сент-Луис» (5:0).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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