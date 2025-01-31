Эль-Гази о посте в поддержку Палестины, из-за которого «Майнц» расторг с ним контракт: «Когда видишь мертвых детей, как можно жить с этим, если ты молчишь?»

Анвар Эль-Гази рассказал о решении написать пост в поддержку Палестины.

После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября 2023 года, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. «Майнц » отстранил футболиста от тренировок и игр.

В ноябре 2023 года немецкий клуб расторг контракт с нидерландским полузащитником. Футболист обратился в суд Майнца по трудовым спорам и выиграл дело. Команду обязали выплатить игроку 1,7 млн евро, часть из этих денег футболист направил на финансирование проектов для детей в Газе.

«Это было во время международной паузы, когда у нас было несколько выходных. Я просто сидел на диване и плакал из-за тех ужасных изображений и видео, которые видел – мертвые дети, мертвые люди в Газе. Это было слишком эмоционально… (в это момент он замолкает) и, да, я почувствовал необходимость что-то написать.

Моя семья всегда учила меня поступать правильно, если ты считаешь это правильным, и отстаивать справедливость. Это болезненная тема для многих. Люди боятся. Я знаю множество игроков, которые просто не хотят говорить об этом, потому что понимают, что у них будут проблемы.

И я подумал: «Почему из-за этого должны быть проблемы?» Если ты видишь мертвых детей, мертвых людей, как можно жить с этим, если ты молчишь?» – сказал полузащитник «Кардифа ».