«Питтсбург» обменял Маркуса Петтерссона и Дрю О’Коннора в «Ванкувер», получив выбор в 1-м раунде драфта, Хейнена, Деарне и права на Фернстрема

«Питтсбург» обменял Маркуса Петтерссона и Дрю О’Коннора в «Ванкувер».

«Пингвинс» получили в сделке форварда Дэнтона Хейнена , защитника Винсента Деарне, права на шведского форварда Мельвина Фернстрема и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.

Пик 1-го раунда – тот самый, который «Кэнакс» сегодня получили в сделке по обмену Джей Ти Миллера в «Рейнджерс».

Выбор является защищенным – если он будет в топ-13, то останется у клуба из Нью-Йорка, а теперь уже «Пингвинс» получат выбор в 1-м раунде драфта-2026.

Отметим, что 28-летний защитник Петтерссон (кэпхит 4,025 млн долларов) и 26-летний форвард О’Коннор (900 тысяч) летом могут стать неограниченно свободными агентами.

Контракты 29-летнего Хейнена (кэпхит 2,25 млн), ранее уже выступавшего за «Питтсбург », и 30-летнего Деарне (2 млн) рассчитаны до конца сезона-2025/26.

18-летний Фернстрем был выбран «Ванкувером » под общим 93-м номером на драфте НХЛ-2024. Сейчас он выступает за «Эребру» в SHL – 35 игр и 8 (3+5) очков. В прошлом сезоне он стал бронзовым призером ЮЧМ в составе сборной Швеции U18 – 7 игр на турнире и 8 (3+5) баллов.