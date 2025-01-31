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  • Александр Тихонов: «Я нищий! Живу на три пенсии: олимпийская – 52 тысячи, офицерская как у подполковника в отставке – 62 и 26 от родного региона»
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Александр Тихонов: «Я нищий! Живу на три пенсии: олимпийская – 52 тысячи, офицерская как у подполковника в отставке – 62 и 26 от родного региона»

Александр Тихонов назвал себя нищим с доходом в 140 тысяч рублей.

– Наверное, вы в курсе – я был богатым человеком, создал крупнейшее агрохозяйство в России. Плюс мясное и рыбное производство, выпечка хлеба. На выставке в Париже мне вручили золотую медаль как лучшему фермеру Европы. Но уже тогда говорил: «Богатая Россия никому не нужна, фермеры обречены на вымирание». Так и получилось – разворовали все! И меня раздели подчистую!

– От накоплений вообще ничего не осталось?

– Абсолютно. Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская – 52 тысячи. Офицерская как у подполковника в отставке – 62. И 26 от родного региона. В квартире во время обыска 15 человек работали! Мне потом один генерал-полковник сказал: «Зарплату ж тогда не платили...»

– И что?

– Вот поэтому на обыски отправляли такие бригады. Растащили все! Украшения, раритетные монеты, телефоны. Через девять с половиной лет пришел домой, открыл дверь – шаром покати.

– Вам ничего не вернули?

– Смеетесь? Что упало, то пропало! Единственное, что эти сволочи побоялись присвоить, – мои ружья и карабины. 43 ствола. Среди них коллекционные, стоят огромных денег. Уникальные модели – Франца Мацки, Auguste Lebeau, James Purdey, Westley Richards, Webley & Scott. А их сгребли, как дрова! Возвратили поцарапанными, побитыми... – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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