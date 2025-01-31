«Реал» и «Ман Сити» в 4-й раз подряд сыграют в плей-офф ЛЧ и 5-й раз за 6 лет. Счет на этом отрезке – 2:2
«Реал» и «Манчестер Сити» вновь встретятся в плей-офф Лиги чемпионов.
Жеребьевка свела испанский и английский клубы в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Команды поборются за выход в 1/8 финала турнира в 2-матчевом противостоянии.
Клубы встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в четвертом сезоне подряд и пятый раз за последние шесть лет.
В 2020 году «Манчестер Сити» прошел «Реал» (4:2 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В 2022 году команды сыграли в полуфинале турнира, в котором «Реал» превзошел «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей).
В 2023 году клубы вновь встретились на этапе полуфинала – дальше прошел «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух игр).
В 2024 году «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале турнира в серии пенальти (3:3 – первый матч, 1:1 – второй, 5:4 по пенальти).
Опубликовал: Никита Надёжин
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