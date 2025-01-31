«Реал» и «Ман Сити» в 4-й раз подряд сыграют в плей-офф ЛЧ и 5-й раз за 6 лет. Счет на этом отрезке – 2:2

«Реал» и «Манчестер Сити» вновь встретятся в плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка свела испанский и английский клубы в раунде плей-офф Лиги чемпионов . Команды поборются за выход в 1/8 финала турнира в 2-матчевом противостоянии.

Клубы встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в четвертом сезоне подряд и пятый раз за последние шесть лет.

В 2020 году «Манчестер Сити» прошел «Реал» (4:2 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 2022 году команды сыграли в полуфинале турнира, в котором «Реал» превзошел «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей).

В 2023 году клубы вновь встретились на этапе полуфинала – дальше прошел «Манчестер Сити » (5:1 по сумме двух игр).

В 2024 году «Реал » переиграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале турнира в серии пенальти (3:3 – первый матч, 1:1 – второй, 5:4 по пенальти).