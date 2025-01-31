Fight Nights с Малуда вышли в малый финал Winline Суперкубка Медиалиги

«Родина Медиа» проиграла Fight Nights в малой 1/2 финала Winline Суперкубка МФЛ.

31 января, пятница

«Родина Медиа» – Fight Nights – 0:0 (0:0, 0:0, 2:4 Б)

Удаления: Принц, Текила (со скамейки) – «Родина Медиа».

«Родина Медиа»: Клюкин, Бабунашвили, Мура, Макеев, Прокоп, Муса, Принц, Алекс, Гайдаров, Майсултанов, Шакир.

Fight Nights: Лукичев, Сэм, Долгушин, Мишин, Старков, Горбунов, Малуда, Марков, Рыжков, Острый, Шерба.

Матч прошел в Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.

Fight Nights сыграет с победителем пары ФК «10» – Lit Energy в малом финале. Победитель малого финала сыграет в финале четырех, куда изначально попали «БроукБойз», «Амкал» и 2Drots.