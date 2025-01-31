Fight Nights с Малуда вышли в малый финал Winline Суперкубка Медиалиги
«Родина Медиа» проиграла Fight Nights в малой 1/2 финала Winline Суперкубка МФЛ.
31 января, пятница
«Родина Медиа» – Fight Nights – 0:0 (0:0, 0:0, 2:4 Б)
Удаления: Принц, Текила (со скамейки) – «Родина Медиа».
«Родина Медиа»: Клюкин, Бабунашвили, Мура, Макеев, Прокоп, Муса, Принц, Алекс, Гайдаров, Майсултанов, Шакир.
Fight Nights: Лукичев, Сэм, Долгушин, Мишин, Старков, Горбунов, Малуда, Марков, Рыжков, Острый, Шерба.
Матч прошел в Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.
Fight Nights сыграет с победителем пары ФК «10» – Lit Energy в малом финале. Победитель малого финала сыграет в финале четырех, куда изначально попали «БроукБойз», «Амкал» и 2Drots.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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