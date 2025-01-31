⚡ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Гиньяр и Фаббри победили в ритм-танце, Лопарева и Бриссо – 2-е, Фир и Гибсон – 3-и, Дэвис и Смолкин – 10-е
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,23
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 82,75
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,57
4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 81,26
5. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 78,67
6. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 76,14
7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 76,13
8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 75,70
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 75,45
10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,82
11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,44
12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,26
13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 68,13
14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,10
15. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 65,60
16. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 65,46
17. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 62,19
18. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 61,56
19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 61,56
20. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,69
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