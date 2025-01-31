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  • ⚡ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Гиньяр и Фаббри победили в ритм-танце, Лопарева и Бриссо – 2-е, Фир и Гибсон – 3-и, Дэвис и Смолкин – 10-е
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⚡ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Гиньяр и Фаббри победили в ритм-танце, Лопарева и Бриссо – 2-е, Фир и Гибсон – 3-и, Дэвис и Смолкин – 10-е

Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,23

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 82,75

3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,57

4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 81,26

5. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 78,67

6. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 76,14

7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 76,13

8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 75,70

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 75,45

10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,82

11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,44

12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,26

13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 68,13

14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,10

15. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 65,60

16. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 65,46

17. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 62,19

18. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 61,56

19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 61,56

20. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,69

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Мария София Пучерова
сборная Грузии
Николай Майоров
Ангелина Кудрявцева
Марко Фаббри
Илья Каранкевич
Мария Пинчук
Кэролайн Сусиc
Тео Ле Мерсье
Наташа Лагуж
Паулина Раманаускайте
Виктор Кулеша
Даниэль Мразек
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Даниил Семко
сборная Польши
Тим Дик
Эллисон Рид
Натали Ташлерова
Юка Орихара
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Милла Рууд Рейтан
Карло Ретлисбергер
Льюис Гибсон
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logoсборная Франции
Дейвидас Кизала
Филип Ташлер
Евгения Лопарева
Маттиас Верслуйс
Шарлен Гиньяр
Даниэль Брыкалов
сборная Азербайджана
Жоффре Бриссо
сборная Ирландии
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Саулюс Амбрулевичюс
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Беньямин Штеффан
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Джеймс Эрнандес
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Юлия Турккила
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