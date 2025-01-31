Норвегия закроет резервную и юниорские лыжные сборные из-за проблем с финансированием
Сборные закроют с 30 апреля.
«У нас выросли расходы, и прошлой осенью нам сообщили, что компания Equinor выходит из числа спонсоров. Затем у нас сложилась иная экономическая ситуация, и нам потребовалась новая оценка того, как нам следует организовать работу.
У нас была рабочая группа, которая работала над тем, как нам следует управлять норвежскими лыжными гонками к 2030 году. Одна из их рекомендаций заключается в том, что нам следует закрыть резервную и юниорскую национальные сборные – и это то, что мы выбрали», – рассказала генеральный менеджер Норвежской ассоциации лыжного спорта Катрин Инстебе.
Эксперт NRK Фредрик Аукланд раскритиковал это решение.
«Это прискорбно для развития лыжных гонок в Норвегии. Я заметил, что Норвежская ассоциация лыжного спорта усилила администрацию. Думаю, им следует подать более четкий сигнал, сначала сократив администрацию, а затем уже сокращая команды.
Недавно в Ассоциации были созданы новые должности, основанные на системе, которая теперь станет меньше из-за этих сокращений. Это был бы более уместный сигнал для Ассоциации сократить и административные расходы, а не только расходы на лыжников», – сказал Аукланд.
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