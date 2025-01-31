Консейсау могут уволить из «Милана» на фоне напряженной атмосферы в раздевалке. Команда настроена против тренера из-за его жесткости (Tuttosport)
Поражение от «Динамо» из Загреба (1:2) в Лиге чемпионов вернуло «Милан» в «кризис», об этом сообщает Milanpress со ссылкой на Tuttosport.
Положение португальского специалиста сейчас находится «под вопросом».
Сержиу Консейсау может быть отправлен в отставку не из-за результатов, а из-за негативной и напряженной атмосферы вокруг команды. Информацию о конфликте подтверждает Repubblica.
Жесткость тренера увеличила концентрацию футболистов, но настроила команду против него. В результате этого Альваро Мората покидает клуб из-за того, что не обрел взаимопонимания с тренером, а до этого у специалиста произошла стычка с Давиде Калабрией.
Консейсау возглавил миланский клуб по ходу сезона, заменив Паулу Фонсеку.
При португальце «россонери» выиграли Суперкубок Италии, провели 8 матчей, в которых одержал 5 побед, 2 раза проиграли и 1 раз сыграли вничью.
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