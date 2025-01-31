«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)

«Аль-Хилаль» готов приобрести Родриго за рекордную сумму.

Журналист Эду Агирре в программе El Chiringuito de Jugones сообщил, что саудовский клуб предлагал «Реалу » около 300 млн евро за трансфер Родриго , а самому игроку – 140 миллионов евро в виде зарплаты.

Утверждается, что вингер не раздумывая отклонил предложение.

«В Саудовской Аравии именно такой план был и остается – подписать Родриго. Посмотрим, как все будет развиваться летом», – сообщил Агирре.

По словам журналиста, игрока также хочет приобрести «Манчестер Сити ».

«Гвардиола восхищается им уже несколько лет, и посмотрим, не предпримет ли он новую попытку заполучить Родриго летом. Он продолжает внимательно следить за ситуацией», – добавил Агирре.