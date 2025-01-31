«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)
«Аль-Хилаль» готов приобрести Родриго за рекордную сумму.
Журналист Эду Агирре в программе El Chiringuito de Jugones сообщил, что саудовский клуб предлагал «Реалу» около 300 млн евро за трансфер Родриго, а самому игроку – 140 миллионов евро в виде зарплаты.
Утверждается, что вингер не раздумывая отклонил предложение.
«В Саудовской Аравии именно такой план был и остается – подписать Родриго. Посмотрим, как все будет развиваться летом», – сообщил Агирре.
По словам журналиста, игрока также хочет приобрести «Манчестер Сити».
«Гвардиола восхищается им уже несколько лет, и посмотрим, не предпримет ли он новую попытку заполучить Родриго летом. Он продолжает внимательно следить за ситуацией», – добавил Агирре.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Planeta Real Madrid
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем