Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. «Ман Сити» сыграет с «Реалом», «Бавария» – с «Селтиком», «Юве» – с ПСВ, «ПСЖ» – с «Брестом»
Церемония проходила в штаб-квартире УЕФА.
В раунде плей-офф, победители которого выйдут в 1/8 финала, сформировались следующие пары (первыми указаны несеяные команды, вторыми – сеяные):
«Брюгге» – «Аталанта» (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);
«Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);
«Манчестер Сити» – «Реал» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);
«Селтик» – «Бавария» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);
«Ювентус» – ПСВ (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);
«Фейеноорд» – «Милан» (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);
«Брест» – «ПСЖ» (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»);
«Монако» – «Бенфика» (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»).
Первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные – 18-19 февраля. Сеяные команды играют ответный матч дома.
УЕФА подтвердит календарь, включая точные даты матчей и время начала, сегодня вечером.
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