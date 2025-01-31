Монпелье (ATP). Рублев и Оже-Альяссим прошли в 1/2 финала, Бублик и Грикспор выбыли
Андрей Рублев обыграл Николоза Басилашвили в 1/4 финала в Монпелье.
Сетка турнира здесь.
Open Sud de France
Монпелье, Франция
27 января – 2 февраля 2025
ATP 250
Призовой фонд – 581 140 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
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