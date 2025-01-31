Клубное ТВ «Реала» о выходе на «Ман Сити» в ЛЧ: «Больше никто не сможет сказать о нагретых шарах»

Клубное телевидение «Реала» отреагировало на жеребьевку Лиги чемпионов.

Мадридский клуб сыграет против «Манчестер Сити » в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира.

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в четвертом сезоне подряд .

«И они еще говорят о шарах. Больше никто не сможет сказать о нагретых шарах. Такое чувство, что в последние годы я чаще езжу в Манчестер, чем в Вильярробледо», – прокомментировало клубное ТВ «Реала ».