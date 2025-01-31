Клубное ТВ «Реала» о выходе на «Ман Сити» в ЛЧ: «Больше никто не сможет сказать о нагретых шарах»
Клубное телевидение «Реала» отреагировало на жеребьевку Лиги чемпионов.
Мадридский клуб сыграет против «Манчестер Сити» в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира.
Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в четвертом сезоне подряд.
«И они еще говорят о шарах. Больше никто не сможет сказать о нагретых шарах. Такое чувство, что в последние годы я чаще езжу в Манчестер, чем в Вильярробледо», – прокомментировало клубное ТВ «Реала».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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