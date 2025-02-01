НХЛ и профсоюз подтвердили намерения увеличить потолок зарплат до 113,5 млн долларов в сезоне-2027/28. Пол может вырасти до 83,9 млн

НХЛ и профсоюз подтвердили намерения увеличить потолок зарплат до 113,5 млн $.

Лига и Ассоциация игроков согласовали предварительные суммы потолка и пола зарплат на следующие 3 сезона.

Они сохранят актуальность при успешном завершении переговоров о новом коллективном соглашении, которое должно вступить в силу после сезона-2025/26.

Ожидается, что в сезоне-2025/26 верхний предел размера платежной ведомости для команды вырастет до 95,5 млн долларов, в сезоне-2026/27 – до 104 млн, в сезоне-2027/28 – до 113,5 млн.

Запланирован и рост пола зарплат (минимального допустимого размера платежки) – до 70,9, 76,9 и 83,9 млн соответственно.

Прогнозные показатели на сезоны-2026/27 и 2027/28 могут быть незначительно скорректированы.

Напомним, что потолок зарплат в текущем чемпионате составляет 88 млн долларов, пол – 65 млн.

НХЛ и Ассоциация игроков также заявили, что по-прежнему намерены провести встречи для обсуждения других элементов коллективного соглашения.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщал, что процесс согласования нового договора может быть завершен в этом году.