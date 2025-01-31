❄️ Лыжи. Кубок мира. Эвен Нортуг и Валнес победили в классическом командном спринте, Шаппа и Жув – 2-е, Халварссон и Свенссон – 3-и
Эвен Нортуг и Валнес победили в классическом командном спринте на Кубке мира.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Конье, Италия
Мужчины
Командный спринт, классический стиль
1. Норвегия-1 (Эвен Нортуг, Эрик Валнес) – 16.51,15
2. Франция-1 (Жюль Шаппа, Ришар Жув) – 0,45
3. Швеция-1 (Калле Халварссон, Оскар Свенссон) – 0,95
4. Норвегия-2 (Ховард Сулос Таугбель, Ансгар Эвенсен) – 2,42
5. Финляндия-2 (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) – 2,72
6. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд) – 3,02
7. Швеция-2 (Юхан Хагстрем, Монс Скоглунд) – 7,47
8-9. Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино) – 8,10
8-9. Франция-2 (Реми Бурден, Рено Же) – 8,10
10. США-1 (Гас Шумахер, Джеймс Шунмейкер) – 12,19
Опубликовала: Мария Селенкова
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