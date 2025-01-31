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  • ❄️ Лыжи. Кубок мира. Эвен Нортуг и Валнес победили в классическом командном спринте, Шаппа и Жув – 2-е, Халварссон и Свенссон – 3-и
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❄️ Лыжи. Кубок мира. Эвен Нортуг и Валнес победили в классическом командном спринте, Шаппа и Жув – 2-е, Халварссон и Свенссон – 3-и

Эвен Нортуг и Валнес победили в классическом командном спринте на Кубке мира.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Конье, Италия

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

1. Норвегия-1 (Эвен Нортуг, Эрик Валнес) – 16.51,15

2. Франция-1 (Жюль Шаппа, Ришар Жув) – 0,45

3. Швеция-1 (Калле Халварссон, Оскар Свенссон) – 0,95

4. Норвегия-2 (Ховард Сулос Таугбель, Ансгар Эвенсен) – 2,42

5. Финляндия-2 (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) – 2,72

6. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд) – 3,02

7. Швеция-2 (Юхан Хагстрем, Монс Скоглунд) – 7,47

8-9. Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино) – 8,10

8-9. Франция-2 (Реми Бурден, Рено Же) – 8,10

10. США-1 (Гас Шумахер, Джеймс Шунмейкер) – 12,19

Опубликовала: Мария Селенкова
logoЭвен Нортуг
logoХовард Сулос Таугбель
logoсборная Швеции
logoсборная Швейцарии
Рено Же
logoКубок мира
результаты
Йони Мяки
Гас Шумахер
Жюль Шаппа
Оскар Свенссон
logoсборная Норвегии
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Ристоматти Хакола
logoсборная США
Элиа Барп
logoЭрик Валнес
logoКалле Халварссон
Джеймс Шунмейкер
лыжные гонки
Яник Рибли
logoсборная Франции
Лаури Вуоринен
Реми Бурден
Валерио Гронд
logoАнсгар Эвенсен
logoФедерико Пеллегрино
logoИиво Нисканен
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Ришар Жув
Юхан Хагстрем
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