«Зенит» поздравил Миллера с 63-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку! Вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться Петербург и вся Россия»

«Зенит» поздравил Алексея Миллера с 63-летием.

«31 января председателю правления ПАО «Газпром » Алексею Борисовичу Миллеру исполняется 63 года.

Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку и желаем Вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Мы уверены, что вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и вся Россия.

С праздником!» – говорится в телеграм-канале «Зенита ».

«Газпром» стал титульным спонсором футбольного клуба из Санкт-Петербурга в 2005 году. За это время команда 10 раз выиграла чемпионат России.