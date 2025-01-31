«Зенит» поздравил Миллера с 63-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку! Вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться Петербург и вся Россия»
«Зенит» поздравил Алексея Миллера с 63-летием.
«31 января председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру исполняется 63 года.
Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку и желаем Вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Мы уверены, что вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и вся Россия.
С праздником!» – говорится в телеграм-канале «Зенита».
«Газпром» стал титульным спонсором футбольного клуба из Санкт-Петербурга в 2005 году. За это время команда 10 раз выиграла чемпионат России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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