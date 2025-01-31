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Пользователи Спортса’’ собрали 200 тысяч рублей ски-альпинистке Прохоровой на участие в Кубке мира

Пользователи Спортса’’ собрали 200 тысяч рублей Прохоровой на участие в Кубке мира.

Варвара Прохорова – российская ски-альпинистка. Она собирается ехать на третий этап Кубка мира в Испании за свои средства, так как из-за проблем с документом спонсор не оплатил ей расходы.

Варвара попросила помощи в блоге на Спортсе’’, и пользователи за 2 дня собрали нужную сумму – 200 тысяч рублей.

Через этапы Кубка мира проходит отбор на Олимпиаду-2026 – ски-альпинизм впервые вошел в олимпийскую программу.

Ближайший старт Прохоровой – этап Кубка мира в испанском Бой Тауле (1 и 2 февраля). 1 февраля пройдет спринтерская гонка (старт в 11:31 мск), 2 февраля – смешанная эстафета (12:03 мск). Посмотреть можно на официальном канале МОК и канале Международной федерации ски-альпинизма в ютубе.

Вы собрали 200 тысяч нашей лыжнице, которая рвется на Олимпиаду! Где и когда смотреть ее соревнования?

Блог Варвары Прохоровой на Спортсе’‘. Подписывайтесь!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoСпортс
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
logoКубок мира
logoОлимпиада-2026
Варвара Прохорова
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