Марченко забил 21-й гол в сезоне в матче с «Ютой» и стал 2-й звездой. У него 54 очка в 52 играх и «+30» – лучшая полезность в НХЛ

Кирилл Марченко забил «Юте» – 21-й гол в сезоне.

Форвард «Коламбуса » начал камбэк своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (3:2 ОТ). Его признали второй звездой встречи.

В активе 24-летнего нападающего стало 54 (21+33) очка в 52 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+30».

Сегодня Марченко (19:01, 2:12 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и дважды промахнулся. Также в его активе 1 силовой прием.