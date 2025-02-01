Марченко забил 21-й гол в сезоне в матче с «Ютой» и стал 2-й звездой. У него 54 очка в 52 играх и «+30» – лучшая полезность в НХЛ
Кирилл Марченко забил «Юте» – 21-й гол в сезоне.
Форвард «Коламбуса» начал камбэк своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (3:2 ОТ). Его признали второй звездой встречи.
В активе 24-летнего нападающего стало 54 (21+33) очка в 52 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+30».
Сегодня Марченко (19:01, 2:12 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и дважды промахнулся. Также в его активе 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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