«Аль-Ахли» за 50 млн евро купил Галено из «Порту»
«Аль-Ахли» объявил о трансфере Вендерсона Галено из «Порту».
Сумма трансфера 27-летнего бразильского полузащитника составила 50 миллионов евро, сообщил Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Галено забил 8 голов в 18 матчах чемпионата Португалии. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Изображение: x.com/ALAHLI_FCEN
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Аль-Ахли» в X
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