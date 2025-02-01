«Аль-Ахли» за 50 млн евро купил Галено из «Порту»

«Аль-Ахли» объявил о трансфере Вендерсона Галено из «Порту».

Сумма трансфера 27-летнего бразильского полузащитника составила 50 миллионов евро, сообщил Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Галено забил 8 голов в 18 матчах чемпионата Португалии. Статистику футболиста можно изучить здесь .

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