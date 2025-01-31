Малуда играет за Fight Nights на турнире в Абу-Даби. Он вывел медиафутбольную команду на поле под трек MiyaGi & Эндшпиль
Флоран Малуда играет в Winline Суперкубке Медиалиги.
Экс-игрок «Челси» и сборной Франции вывел Fight Nights Камила Гаджиева в малом полуфинале против «Родины Медиа» Дмитрия Тарасова под трек MiyaGi & Эндшпиль «Там ревели горы».
За каждый забитый гол футболист получит премиальные – 1000 долларов, при выходе FN в следующий раунд – 3000 долларов.
Если FN выйдут в следующий раунд турнира, ожидается участие экс-игрока «Арсенала» Бакари Санья.
Медиалига тоже в Абу-Даби: сыграют Малуда и Санья (уже точно), ждут Промеса
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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