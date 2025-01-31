Флоран Малуда играет в Winline Суперкубке Медиалиги.

Экс-игрок «Челси» и сборной Франции вывел Fight Nights Камила Гаджиева в малом полуфинале против «Родины Медиа » Дмитрия Тарасова под трек MiyaGi & Эндшпиль «Там ревели горы».

За каждый забитый гол футболист получит премиальные – 1000 долларов, при выходе FN в следующий раунд – 3000 долларов.

Если FN выйдут в следующий раунд турнира, ожидается участие экс-игрока «Арсенала» Бакари Санья.

Медиалига тоже в Абу-Даби: сыграют Малуда и Санья (уже точно), ждут Промеса





