Winline Зимний кубок РПЛ. ЦСКА обыграл «Ростов»

ЦСКА победил «Ростов» (1:0) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Единственный гол на 73-й минуте забил форвард армейцев Тамерлан Мусаев .

На турнире также выступают «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».

Winline Зимний Кубок РПЛ

Абу-Даби, ОАЭ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Группа А: «Спартак » – 3 очка (1 матч), «Динамо», «Краснодар » – 0 (1);

Группа Б: ЦСКА – 3 очка (1 матч), «Зенит», «Ростов » – 0 (1).

За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.

Победители групп выйдут в финал турнира, Команды со вторых позиций встретятся в матче за третье место, а команды с последних строчек разыграют пятое место.

Трансляцию игры можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline . Билеты на матч в ОАЭ можно приобрести по ссылке .