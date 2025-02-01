«Рейнджерс» выменяли Джей Ти Миллера, Бреннстрема и права на защитника из NCAA у «Ванкувера», отдав Хитила, Манчини и выбор в 1-м раунде драфта

«Рейнджерс» выменяли форварда Джей Ти Миллера у «Ванкувера».

Клуб из Нью-Йорка также получил в сделке защитника Эрика Бреннстрема и права на защитника Джексона Доррингтона, выступающего в NCAA.

«Кэнакс» получили форварда Филипа Хитила , защитника Виктора Манчини и защищенный выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.

Если выбор окажется в топ-13, то останется у «Рейнджерс », а к канадскому клубу перейдет выбор нью-йоркцев в 1-м раунде драфта-2026.

31-летний Миллер вернулся в клуб, в котором начинал свою карьеру в НХЛ (2012/13 – 2017/18). Всего он провел в регулярках лиги 839 матчей и набрал 674 (247+427) очка.

Его контракт со средней зарплатой (кэпхитом) 8 миллионов долларов действует до завершения сезона-2029/30. Обмен был произведен без дележа кэпхита между клубами.

У 25-летнего Бреннстрема действует контракт до конца текущего сезона с кэпхитом 900 тысяч долларов. Летом швед может стать ограниченно свободным агентом.

20-летний Доррингтон был выбрал «Ванкувером» в 6-м раунде драфта НХЛ-2022. В текущем сезоне он набрал 10 (2+8) очков в 23 играх за Северо-Восточный университет.

Контракт 25-летнего Хитила с кэпхитом 4,44 млн долларов действует до завершения сезона-2026/27. Он может стать неограниченно свободным агентом. Чех выступал за «Рейнджерс» с сезона-2017/18 – 378 матчей в регулярках и 164 (75+89) очка.

У 22-летнего Манчини действует контракт до конца сезона-2025/26 с кэпхитом 870 тысяч долларов.