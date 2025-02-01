Илич близок к переходу в «Спартак» за 22 млн евро с учетом бонусов

Иван Илич близок к переходу в «Спартак».

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Как пишет Sportmediaset со ссылкой на сайт Ди Марцио, сербский футболист «в шаге от «Спартака», который готов заплатить 22 миллиона евро, включая бонусы.

В этом сезоне Илич забил один гол в 12 матчах Серии А. Подробную статистику 23-летнего серба можно найти здесь .