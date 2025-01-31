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Уайт осудил Митчелла за слова о Гитлере, но отказался увольнять бойца: «Это самое тупое и мерзкое, что я слышал, но у нас свобода слова»

Дана Уайт назвал тупым Брайса Митчелла за слова об Адольфе Гитлере.

«На своем веку я слышал много тупого и невежественного дерьма, но это, пожалуй, худшее. Гитлер уничтожил шесть миллионов евреев, пытался стереть всю эту нацию.

Вторая Мировая война была самой смертоносной в истории: 15 миллионов военных погибли, 45 миллионов гражданских погибли, еще 25 миллионов солдат были ранены.

Гитлер − один из самых отвратительных и злобных людей в истории Земли. Любой, кто спорит с этим, − идиот.

В этом заключается проблема соцсетей, мы предоставляем площадку для множества тупых людей. Очевидно, мы связались с Брайсом.

Когда мы увидели его слова, то были вне себя от отвращения. И все хотят услышать об этом − наказание. Но это свобода слова. Мы не обязаны любить это.

Самая прекрасная вещь в нашем бизнесе: все, кто ненавидит Брайса Митчелла, могут увидеть, как ему надирают зад на глазах у всего мира.

Вы знаете мое отношение к свободе слова. Мне противно от слов Митчелла. Вероятно, он самый тупой человек в мире.

Я бы мог 10 минут говорить о том, насколько он тупой, но таких людей не исправить. Как вразумить того, кто по-настоящему тупой? Никак», − сказал президент UFC Дана Уайт, отреагировав на заявления полулегковеса UFC Брайса Митчелла о политике Адольфа Гитлера.

Главный конспиролог UFC: верит в коронавирусный заговор и плоскую Землю

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
Политика
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