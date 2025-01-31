Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. «Рома» сыграет с «Порту», «Сосьедад» – с «Мидтьюлландом», ПАОК против ФКСБ
Церемония проходила в штаб-квартире УЕФА.
В стыковых матчах сформировались следующие пары (вторыми указаны сеяные):
«Твенте» – «Буде-Глимт» (победитель выходит либо на «Олимпиакос», либо на «Рейнджерс»);
«Фенербахче» – «Андерлехт» (победитель выходит либо на «Олимпиакос», либо на «Рейнджерс»);
«Юнион» – «Аякс» (победитель выходит либо на «Лион», либо на «Айнтрахт»);
ПАОК – ФКСБ (победитель выходит либо на «Лион», либо на «Айнтрахт»);
АЗ – «Галатасарай» (победитель выходит либо на «Манчестер Юнайтед», либо на «Тоттенхэм»);
«Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад» (победитель выходит либо на «Манчестер Юнайтед», либо на «Тоттенхэм»);
«Ференцварош» – «Виктория» Пльзень (победитель выходит либо на «Лацио», либо на «Атлетик»);
«Порту» – «Рома» (победитель выходит либо на «Лацио», либо на «Атлетик»).
Первые матчи пройдут 13 февраля, ответные – 20 февраля. Сеяные команды проводят ответный матч дома.
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