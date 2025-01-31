«Спартак» заплатит 1,5 млн евро за трансфер Помазуна (Иван Карпов)
«Спартак» заплатит больше миллиона евро за переход Ильи Помазуна.
Ранее появилась информация, что красно-белые достигли договоренности с ЦСКА о трансфере голкипера.
По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» выплатит 1,5 миллиона евро за футболиста.
Также отмечается, что частью сделки должен стать переход 18-летнего полузащитника «Спартака» Артема Пономарчука в ЦСКА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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