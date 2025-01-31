«Спартак» заплатит 1,5 млн евро за трансфер Помазуна (Иван Карпов)

«Спартак» заплатит больше миллиона евро за переход Ильи Помазуна.

Ранее появилась информация , что красно-белые достигли договоренности с ЦСКА о трансфере голкипера.

По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» выплатит 1,5 миллиона евро за футболиста.

Также отмечается, что частью сделки должен стать переход 18-летнего полузащитника «Спартака » Артема Пономарчука в ЦСКА.