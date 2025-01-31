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  • ❄️ Лыжи. Кубок мира. Нисканен и Йоэнсуу выиграли командный спринт «классикой», Хагстрем и Далквист – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и
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❄️ Лыжи. Кубок мира. Нисканен и Йоэнсуу выиграли командный спринт «классикой», Хагстрем и Далквист – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и

Нисканен и Йоэнсуу выиграли командный спринт на Кубке мира по лыжам в Италии.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Конье, Италия

Женщины

Командный спринт, классический стиль

1. Финляндия-1 (Кертту Нисканен, Ясми Йоэнсуу) – 19.04,5

2. Швеция-1 (Йоханна Хагстрем, Майя Далквист) – 0,9

3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек) – 1,2

4. Норвегия-2 (Элена Рисе Юнсен, Хедда Баккему) – 1,7

5. Норвегия-1 (Хедда Амундсен, Лотта Венг) – 1,7

6. Германия-2 (Катарина Хенниг, Лиза Ломанн) – 7,4

7. Финляндия-2 (Криста Пярмякоски, Ясмин Кахара) – 10,9

8. Швейцария (Аня Вебер, Алина Майер) – 14,0

9. Чехия (Катержина Янатова, Барбора Антошова) – 18,1

10. Швеция-2 (София Хенрикссон, Моа Лундгрен) – 19,3

Опубликовала: Мария Селенкова
logoКертту Нисканен
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Германии жен
Ясмин Кахара
результаты
logoКубок мира
Колетта Ридзек
logoЙоханна Хагстрем
logoКатарина Хенниг
Ясми Йоэнсуу
Катерина Ганц
logoЛотта Венг
logoМайя Далквист
logoМоа Лундгрен
Хедда Амундсен
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
София Хенрикссон
logoсборная Швеции жен
logoсборная Норвегии жен
Лиза Ломанн
Хедда Баккему
лыжные гонки
logoсборная Италии жен
Элена Рисе Юнсен
Катержина Янатова
Аня Вебер
Алина Майер
сборная Чехии жен
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