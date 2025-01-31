❄️ Лыжи. Кубок мира. Нисканен и Йоэнсуу выиграли командный спринт «классикой», Хагстрем и Далквист – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и
Нисканен и Йоэнсуу выиграли командный спринт на Кубке мира по лыжам в Италии.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Конье, Италия
Женщины
Командный спринт, классический стиль
1. Финляндия-1 (Кертту Нисканен, Ясми Йоэнсуу) – 19.04,5
2. Швеция-1 (Йоханна Хагстрем, Майя Далквист) – 0,9
3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек) – 1,2
4. Норвегия-2 (Элена Рисе Юнсен, Хедда Баккему) – 1,7
5. Норвегия-1 (Хедда Амундсен, Лотта Венг) – 1,7
6. Германия-2 (Катарина Хенниг, Лиза Ломанн) – 7,4
7. Финляндия-2 (Криста Пярмякоски, Ясмин Кахара) – 10,9
8. Швейцария (Аня Вебер, Алина Майер) – 14,0
9. Чехия (Катержина Янатова, Барбора Антошова) – 18,1
10. Швеция-2 (София Хенрикссон, Моа Лундгрен) – 19,3
Опубликовала: Мария Селенкова
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