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⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина выиграла золото, Губанова – 2-я, Пинзарроне – 3-я

Эстонка Нина Петрыкина выиграла золото в женском катании на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Женщины

Произвольная программа

Итоговое положение 

1. Нина Петрыкина (Эстония) – 208,18

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 198,61

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 191,44

4. Кимми Репонд (Швейцария) – 186,64

5. Анна Пеццетта (Италия) – 186,19

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 181,51

7. Юлия Заутер (Румыния) – 172,64

8. Екатерина Куракова (Польша) – 169,01

9. Кристен Спурс (Великобритания) – 168,21

10. Лорин Шильд (Франция) – 168,21

11. Леа Серна (Франция) – 163,70

12. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 161,71

13. Мария Сенюк (Израиль) – 159,33

14. Александра Фейгин (Болгария) – 159,26

15. Линнеа Цедер (Финляндия) – 156,01

Произвольная программа 

1. Нина Петрыкина (Эстония) – 139,24

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 129,62

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 124,64

4. Анна Пеццетта (Италия) – 123,46

5. Кимми Репонд (Швейцария) – 117,96

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 117,72

7. Леа Серна (Франция) – 113,37

8. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 110,99

9. Кристен Спурс (Великобритания) – 110,82

10. Юлия Заутер (Румыния) – 110,68

11. Екатерина Куракова (Польша) – 110,31

12.  Александра Фейгин (Болгария) – 105,94

13. Лорин Шильд (Франция) – 105,74

14. Мария Сенюк (Израиль) – 105,47

15. Линнеа Цедер (Финляндия) – 101,19

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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Линнеа Цедер
Анна Пеццетта
результаты
Юлия Саутер
Кристен Спурс
Анастасия Губанова
Нина Пинзарроне
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