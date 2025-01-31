⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина выиграла золото, Губанова – 2-я, Пинзарроне – 3-я
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин, Эстония
Женщины
Произвольная программа
Итоговое положение
1. Нина Петрыкина (Эстония) – 208,18
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 198,61
3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 191,44
4. Кимми Репонд (Швейцария) – 186,64
5. Анна Пеццетта (Италия) – 186,19
6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 181,51
7. Юлия Заутер (Румыния) – 172,64
8. Екатерина Куракова (Польша) – 169,01
9. Кристен Спурс (Великобритания) – 168,21
10. Лорин Шильд (Франция) – 168,21
11. Леа Серна (Франция) – 163,70
12. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 161,71
13. Мария Сенюк (Израиль) – 159,33
14. Александра Фейгин (Болгария) – 159,26
15. Линнеа Цедер (Финляндия) – 156,01
Произвольная программа
1. Нина Петрыкина (Эстония) – 139,24
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 129,62
3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 124,64
4. Анна Пеццетта (Италия) – 123,46
5. Кимми Репонд (Швейцария) – 117,96
6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 117,72
7. Леа Серна (Франция) – 113,37
8. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 110,99
9. Кристен Спурс (Великобритания) – 110,82
10. Юлия Заутер (Румыния) – 110,68
11. Екатерина Куракова (Польша) – 110,31
12. Александра Фейгин (Болгария) – 105,94
13. Лорин Шильд (Франция) – 105,74
14. Мария Сенюк (Израиль) – 105,47
15. Линнеа Цедер (Финляндия) – 101,19
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