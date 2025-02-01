НБА. «Филадельфия» уступила «Денверу», «Финикс» выиграл у «Голден Стэйт» с разницей «+25» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.
«Филадельфия» уступила «Денверу» Николы Йокича, играя без без Джоэла Эмбиида. «Голден Стэйт» крупно уступил «Финиксу» Кевина Дюрэнта.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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