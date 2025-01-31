«Спартак» договорился с ЦСКА о трансфере Помазуна (Грант Гетадарян)
«Спартак» договорился с ЦСКА о трансфере вратаря Ильи Помазуна.
По данным журналиста Гранта Гетадаряна, ссылающегося на два источника, знакомых с ситуацией, стороны достигли принципиальной договоренности и должны объявить о переходе игрока в ближайшие дни.
Утверждается, что клубам осталось соблюсти необходимые формальности и подписать все документы о трансфере и контракте.
Агент игрока Алексей Сафонов заявил, что не в курсе ситуации. Ранее армейцы отлучили вратаря от команды после того, как тот допустил свой переход в «Спартак».
Со статистикой 28-летнего Помазуна можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем