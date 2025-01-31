«Спартак» договорился с ЦСКА о трансфере Помазуна (Грант Гетадарян)

«Спартак» договорился с ЦСКА о трансфере вратаря Ильи Помазуна.

По данным журналиста Гранта Гетадаряна, ссылающегося на два источника, знакомых с ситуацией, стороны достигли принципиальной договоренности и должны объявить о переходе игрока в ближайшие дни.

Утверждается, что клубам осталось соблюсти необходимые формальности и подписать все документы о трансфере и контракте.

Агент игрока Алексей Сафонов заявил, что не в курсе ситуации. Ранее армейцы отлучили вратаря от команды после того, как тот допустил свой переход в «Спартак ».

Со статистикой 28-летнего Помазуна можно ознакомиться здесь .