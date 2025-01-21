«Зенит» подписал Энрике и отдал Артура и Вендела «Ботафого», Касаткина вылетела с Australian Open, Хусанов перешел в «Ман Сити», Анчелотти может уйти из «Реала» в конце сезона и другие новости

1. «Зенит» подписал вингера «Ботафого» Луиса Энрике, сумма трансфера – 30+2 млн евро. Это один из самых дорогих переходов в истории РПЛ. Все деньги пойдут «Лиону» – и французский клуб, и «Ботафого» принадлежат Текстору. Также «Зенит» продал Артура «Ботафого» за 10 млн евро плюс 20% от перепродажи, а Вендел перейдет в бразильский клуб летом.

2. Australian Open. Дарья Касаткина уступила Эмме Наварро в 1/8 финала, Рыбакина тоже выбыла. У мужчин Синнер, де Минаур, Сонего вышли в 1/4 финала, Монфис снялся.

3. НХЛ . «Вегас» уступил «Сент-Луису» (4:5 Б), несмотря на 20-ю шайбу Дорофеева, набравшего 1+1. «Тампа» проиграла «Торонто» (3:5), Кучеров сделал передачу и завершил матч с «минус 3». «Миннесота» без Капризова обыграла «Колорадо» (3:1), Тренин забил победный гол .

4. Трансферные новости. «Ман Сити» купил Хусанова у «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов. «МЮ» отдаст Антони в аренду «Бетису» до конца сезона без права выкупа. Неймар и «Аль-Хилаль» обсуждают расторжение контракта, форвард пока не отказывается от положенных ему 65 млн долларов. «Барса» и Рэшфорд согласовали аренду, но клубу надо кого-то продать.

5. «Челси» одержал первую победу за 6 матчей АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон» – 3:1.

6. НБА. «Бостон» разгромил «Голден Стэйт» с разницей «+40» (самое крупное домашнее поражение «Уорриорс» за последние 40 лет ), «Мемфис» вырвал победу у «Миннесоты» и другие результаты .

7. В Фонбет КХЛ «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (2:1 Б) в гостях, «Салават» победил «Авангард» (4:0) благодаря рекордному хет-трику Ливо, «Трактор» был сильнее «Витязя» (4:3), «Спартак» уступил «Торпедо» (2:3 Б). Все результаты – здесь .

8. Призеры чемпионата России по фигурному катанию Хавронина и Нарижный досрочно завершили сезон – партнеру предстоит операция. Степанова и Букин пропустят финал Гран-при России.

9. «Спартак» сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» (3:3) в товарищеском матче. «Локомотив» уступил «Шанхай Порт» (1:2).

10. Глава Международной федерации лыжных видов спорта выступил за допуск россиян в нейтральном статусе.

11. «Барселона» сыграет с «Валенсией» в 1/4 финала Кубка Испании, «Реал» – с «Леганесом», «Атлетико» – с «Хетафе».

12. Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания России, сообщает «Спорт день за днем».

13. Анчелотти решил покинуть «Реал» по окончании сезона независимо от итогов, сообщает Onda Cero. Тренер чувствует, что его время в клубе подошло к концу.

14. Месси в ответ на свист фанатов «Америки» жестами показал «3:0» , намекая на число побед Аргентины и Мексики на ЧМ. Экс-форвард мексиканцев Баутиста возмутился: «Это говорит о необразованности».

15. 32 гола «Реала» в Ла Лиге отменили после введения ВАР – больше, чем у любой другой команды. У «Севильи» 18 незасчитанных мячей, у «Атлетико» – 17.

16. Новак Джокович принял извинения австралийского телеканала, представитель которого его оскорбил.

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