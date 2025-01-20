Божович о зарплатах футболистов: «Они этого заслуживают – у них где-то 15 лет, чтобы играть и зарабатывать. Можно раз в месяц перечислять деньги в пенсионный фонд, чтобы потом жить нормально»
– Я бы ввел потолок зарплат для всех футболистов в мире. Также можно было бы раз в месяц отдельно в пенсионный фонд футболистов перечислять деньги, чтобы после завершения карьеры у них была бы достаточная пенсия, на которую они могли бы жить нормально. Какие-то накопления.
Это нормально, что футболисты получают большие зарплаты, потому что они не могут играть в футбол всю жизнь. Значит, у них есть где-то 15 лет, когда они могут играть и зарабатывать.
Многие футболисты после футбола не готовы к обычной жизни. У большинства остается мало денег. Так что быть футболистом – тяжелая работа. И этих денег они заслуживают. Не забывайте, что они портят свое здоровье.
– Портят ли деньги футболистов?
– Деньги портят всех, не только футболистов, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
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