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  • Божович о зарплатах футболистов: «Они этого заслуживают – у них где-то 15 лет, чтобы играть и зарабатывать. Можно раз в месяц перечислять деньги в пенсионный фонд, чтобы потом жить нормально»
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Божович о зарплатах футболистов: «Они этого заслуживают – у них где-то 15 лет, чтобы играть и зарабатывать. Можно раз в месяц перечислять деньги в пенсионный фонд, чтобы потом жить нормально»

Миодраг Божович считает оправданными высокие зарплаты футболистов.

– Я бы ввел потолок зарплат для всех футболистов в мире. Также можно было бы раз в месяц отдельно в пенсионный фонд футболистов перечислять деньги, чтобы после завершения карьеры у них была бы достаточная пенсия, на которую они могли бы жить нормально. Какие-то накопления.

Это нормально, что футболисты получают большие зарплаты, потому что они не могут играть в футбол всю жизнь. Значит, у них есть где-то 15 лет, когда они могут играть и зарабатывать.

Многие футболисты после футбола не готовы к обычной жизни. У большинства остается мало денег. Так что быть футболистом – тяжелая работа. И этих денег они заслуживают. Не забывайте, что они портят свое здоровье.

– Портят ли деньги футболистов?

– Деньги портят всех, не только футболистов, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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