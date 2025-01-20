Ливо – 1-й игрок с четырьмя хет-триками в одном регулярном чемпионате КХЛ. Форварду «Салавата» понадобилось 26 дней
Джош Ливо сделал 4 хет-трика в Фонбет Чемпионате КХЛ за 26 дней.
«Салават» обыграл «Авангард» со счетом 4:0 в домашнем матче. Канадский форвард уфимского клуба Джош Ливо забил 3 гола в этой игре.
Ранее он забросил по 3 шайбы в ворота «Нефтехимика», «Барыса» и «Амура», Ливо понадобилось для этого 26 дней.
Таким образом, канадец стал первым игроком в истории КХЛ, сделавшим 4 хет-трика за один регулярный чемпионат.
Также Ливо повторил рекорд Владимира Тарасенко по общему числу хет-триков за один сезон (4 в сезоне-2011/12) – с учетом плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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