Ливо – 1-й игрок с четырьмя хет-триками в одном регулярном чемпионате КХЛ. Форварду «Салавата» понадобилось 26 дней

Джош Ливо сделал 4 хет-трика в Фонбет Чемпионате КХЛ за 26 дней.

«Салават » обыграл «Авангард » со счетом 4:0 в домашнем матче. Канадский форвард уфимского клуба Джош Ливо забил 3 гола в этой игре.

Ранее он забросил по 3 шайбы в ворота «Нефтехимика», «Барыса» и «Амура», Ливо понадобилось для этого 26 дней.

Таким образом, канадец стал первым игроком в истории КХЛ , сделавшим 4 хет-трика за один регулярный чемпионат.

Также Ливо повторил рекорд Владимира Тарасенко по общему числу хет-триков за один сезон (4 в сезоне-2011/12) – с учетом плей-офф.