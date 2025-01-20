Песков о словах Трампа про Овечкина: «Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея. К нашей аудитории это отношения не имеет»

Дмитрий Песков оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

– Как вы считаете, это заигрывание с российской аудиторией? Или, может быть, сигнал к возможному возвращению российского спорта на международную арену?

– Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея.

К нашей аудитории это никакого отношения не имеет, – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.