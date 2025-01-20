КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Адмирала», «Салават» против «Авангарда», «Трактор» примет «Витязь», «Спартак» сыграет с «Торпедо»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» в гостях у «Адмирала», «Салават» будет противостоять «Авангарду», «Трактор» примет «Витязь», «Спартак» сыграет с «Торпедо»
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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