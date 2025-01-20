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  • Дмитрий Губерниев: «Надо быть круглым идиотом, чтобы в нынешние времена постоянно думать, спортивная мы держава или нет. Россиян интересует совсем другое, а не спорт»
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Дмитрий Губерниев: «Надо быть круглым идиотом, чтобы в нынешние времена постоянно думать, спортивная мы держава или нет. Россиян интересует совсем другое, а не спорт»

Дмитрий Губерниев считает, что россиян сейчас не волнует ситуация в спорте.

«Мне кажется, россиян интересует совсем другое, а не спорт, в том числе и тех, кто искренне его любит. Мне почему-то так кажется. Сейчас спорт немножко отодвинут на второй план в связи с началом года и некоторыми ожиданиями от того, что нам принесет год грядущий. Спорт никуда не денется, если все вокруг будет хорошо.

Много раз говорил, что не надо путать интерес к спорту и интерес к физической культуре – это разные вещи. У нас есть культ здорового образа жизни, есть интерес к спорту высших достижений и спортсменам. Но у нас сейчас спорт высших достижений специфический в связи с тем, что мы отстранены.

Еще раз скажу, что в нынешней ситуации мысли наших людей совсем не о спорте. Надо быть круглым идиотом, чтобы в нынешние времена постоянно думать, спортивная мы держава или нет», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoДмитрий Губерниев
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