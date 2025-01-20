«Зенит» продал Артура «Ботафого» за 10 млн евро плюс 20% от перепродажи (Фабрицио Романо)
«Ботафого» согласовал с «Зенитом» трансфер Артура.
Петербургский клуб получит за вингера 10 млн евро плюс 20% от суммы последующей перепродажи 26-летнего бразильца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, сделка уже закрыта.
В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Артура 1 гол и 2 ассиста.
Ранее стало известно, что «Зенит» договорился с «Ботафого» о трансфере вингера Луиса Энрике за 35 млн евро, а также о переходе Вендела в клуб из Рио-де-Жанейро за 20 млн.
Год назад «Зенит» купил Артура у «Палмейраса» за 15 млн.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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