Степанова и Букин пропустят финал Гран-при России (журналист Дмитрий Кузнецов)
Александра Степанова и Иван Букин пропустят финал Гран-при России.
Об этом сообщил журналист Дмитрий Кузнецов в телеграм-канале.
«Степанова/Букин тоже пропускают финал Гран-при, насколько я знаю. Пока так планируется.
Не знаю пока почему, но несколько источников говорят», – написал Кузнецов.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что по личным причинам турнир пропустят серебряные призеры ЧР-2025 Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Также стало известно, что бронзовые призеры чемпионата России Ирина Хавронина и Девид Нарижный досрочно завершили сезон из-за травмы и предстоящей операции партнера.
Степанова и Букин – действующие чемпионы страны в танцах на льду.
Финал Гран‑при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрий Кузнецова
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