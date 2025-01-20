Степанова и Букин пропустят финал Гран-при России (журналист Дмитрий Кузнецов)

Александра Степанова и Иван Букин пропустят финал Гран-при России.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Кузнецов в телеграм-канале.

«Степанова/Букин тоже пропускают финал Гран-при, насколько я знаю. Пока так планируется.

Не знаю пока почему, но несколько источников говорят», – написал Кузнецов.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что по личным причинам турнир пропустят серебряные призеры ЧР-2025 Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Также стало известно, что бронзовые призеры чемпионата России Ирина Хавронина и Девид Нарижный досрочно завершили сезон из-за травмы и предстоящей операции партнера.

Степанова и Букин – действующие чемпионы страны в танцах на льду.

Финал Гран‑при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.