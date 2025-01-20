«Ман Сити» купил Хусанова у «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов. Контракт – до 2029-го
Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса».
«Горожане» официально объявили о трансфере защитника сборной Узбекистана. Контракт – до 2029 года.
Фото: mancity.com
Сообщалось, что французский клуб получит за 20-летнего футболиста 50 млн евро с учетом бонусов – рекордную для себя сумму. Инсайдер Фабрицио Романо уточнял, что фиксированная часть – 40 млн.
Статистику Хусанова можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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