«Ман Сити» купил Хусанова у «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов. Контракт – до 2029-го

Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса».

«Горожане» официально объявили о трансфере защитника сборной Узбекистана. Контракт – до 2029 года.

Фото: mancity.com

Сообщалось , что французский клуб получит за 20-летнего футболиста 50 млн евро с учетом бонусов – рекордную для себя сумму. Инсайдер Фабрицио Романо уточнял , что фиксированная часть – 40 млн.

Статистику Хусанова можно найти здесь .