Анчелотти решил покинуть «Реал» по окончании сезона независимо от итогов. Тренер чувствует, что его время в клубе подошло к концу (Onda Cero)
Карло Анчелотти решил покинуть «Реал» по окончании сезона.
Об этом сообщил журналист Эду Пидаль в эфире программы Radioestadio Noche на Onda Cero.
По информации источника, главный тренер «Реала» решил уйти в отставку независимо от результатов команды по итогам сезона. Несмотря на то, что Анчелотти доволен работой в клубе, он считает, что его время в «Реале» подошло к концу.
Отмечается, что Анчелотти пока не планирует завершать карьеру и рассматривает возможность работы за пределами Испании – при этом итальянский специалист точно не возглавит сборную Бразилии.
Фаворитом на пост главного тренера «Реала» в следующем сезоне считается Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет «Байер».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Onda Cero
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