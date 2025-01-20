Анчелотти решил покинуть «Реал» по окончании сезона независимо от итогов. Тренер чувствует, что его время в клубе подошло к концу (Onda Cero)

Карло Анчелотти решил покинуть «Реал» по окончании сезона.

Об этом сообщил журналист Эду Пидаль в эфире программы Radioestadio Noche на Onda Cero.

По информации источника, главный тренер «Реала» решил уйти в отставку независимо от результатов команды по итогам сезона. Несмотря на то, что Анчелотти доволен работой в клубе, он считает, что его время в «Реале » подошло к концу.

Отмечается, что Анчелотти пока не планирует завершать карьеру и рассматривает возможность работы за пределами Испании – при этом итальянский специалист точно не возглавит сборную Бразилии.

Фаворитом на пост главного тренера «Реала» в следующем сезоне считается Хаби Алонсо , который в настоящее время возглавляет «Байер».