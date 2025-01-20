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Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания России («Спорт день за днем»)

Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом на пост главы ФФККР.

Об этом сообщает «Спорт день за днем». 

С апреля 2023 года Сихарулидзе является исполняющим обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России.

Внеочередная выборная конференция ФФККР состоится 11 февраля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт день за днем
logoАнтон Сихарулидзе
ФФККР
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