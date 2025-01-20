Кержаков про «Зенит» – позор российского футбола»: «Не согласен – это команда-флагман, у нее 6 титулов подряд. Ни у кого такого не было»
Александр Кержаков не согласен с кричалкой «Зенит» – позор российского футбола».
– Как легенда клуба, когда вы сейчас слышите с трибун «Зенит» – позор российского футбола», что испытываете?
– Меня это не задевает.
– А почему это происходит?
– «Зенит» шесть лет подряд чемпион, болельщикам других команд это неприятно. «Зенит» превосходит по составу своих соперников. В том числе благодаря возможностям, которые есть у клуба. Хотя сейчас и «Краснодар», и «Спартак» могут покупать игроков за сопоставимые цены.
– Позор – громкое слово.
– Очень громкое. Но я не согласен, что «Зенит» – позор российского футбола. Это команда-флагман, у клуба шесть титулов подряд. Такого ни у кого не было, – заявил экс-нападающий сине-бело-голубых.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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