Дорофеев набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом» и не забил буллит в серии. У него 20+10 в 47 играх
Павел Дорофеев набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сент-Луисом» (4:5 Б).
На 60-й минуте форвард «Вегаса» сравнял счет (4:4), переведя игру в овертайм. В серии буллитов его бросок отбил вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон.
Всего в 47 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Дорофеева 30 (20+10) баллов.
Сегодня за 19:02 (2:53 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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